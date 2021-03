I sindacati: «Vivendi vuole paralizzare Mediaset». Attesa per sentenza su Premium (Di martedì 16 marzo 2021) Nello scontro tra Mediaset e Vivendi “non è minimamente in discussione il libero mercato e la possibilità che soggetti stranieri possano essere interessati a realtà industriali italiane: quello che davvero lascia ormai sempre più esterrefatti è che, nel caso in questione, l’interessamento” dei francesi “sembri più orientato a paralizzare l’attività di Mediaset che ad altro“. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Nello scontro tra“non è minimamente in discussione il libero mercato e la possibilità che soggetti stranieri possano essere interessati a realtà industriali italiane: quello che davvero lascia ormai sempre più esterrefatti è che, nel caso in questione, l’interessamento” dei francesi “sembri più orientato al’attività diche ad altro“. L'articolo

Advertising

SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: I sindacati: «#Vivendi vuole paralizzare #Mediaset». Attesa per sentenza su #Premium - sportli26181512 : #Finanza #Notizie I sindacati: “Vivendi vuole paralizzare Mediaset”. Attesa per sentenza su Premium: Nello scontro… - CalcioFinanza : I sindacati: «#Vivendi vuole paralizzare #Mediaset». Attesa per sentenza su #Premium -