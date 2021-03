I riformisti hanno l’opportunità di cambiare il sistema italiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Liberalismo democratico”, “liberalismo sociale”, “socialismo liberale” non sono espressioni letteralmente sinonime, ma indicano tuttavia uno stesso campo semantico. È su questo terreno che ha senso lo sforzo di “unire i riformisti”. L’avere collocato il Partito democratico su questo terreno di gioco è la scelta positiva che ha fatto Enrico Letta. La frase-chiave di Letta è quella che equipara il tempo del post-Covid a quello della caduta del Muro di Berlino. Forse il neo-segretario non immagina quanto vera e quanto satura di conseguenze. O forse sì. Perché, dopo la caduta del Muro, in Italia si frantumò il sistema politico-partitico e si aprì il travaglio per costruirne uno nuovo. Da allora i partiti non hanno mai affrontato seriamente quel compito. Non sarà possibile o, comunque, sarà inutile “unire i riformisti” ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 marzo 2021) “Liberalismo democratico”, “liberalismo sociale”, “socialismo liberale” non sono espressioni letteralmente sinonime, ma indicano tuttavia uno stesso campo semantico. È su questo terreno che ha senso lo sforzo di “unire i”. L’avere collocato il Partito democratico su questo terreno di gioco è la scelta positiva che ha fatto Enrico Letta. La frase-chiave di Letta è quella che equipara il tempo del post-Covid a quello della caduta del Muro di Berlino. Forse il neo-segretario non immagina quanto vera e quanto satura di conseguenze. O forse sì. Perché, dopo la caduta del Muro, in Italia si frantumò ilpolitico-partitico e si aprì il travaglio per costruirne uno nuovo. Da allora i partiti nonmai affrontato seriamente quel compito. Non sarà possibile o, comunque, sarà inutile “unire i” ...

