I nuovi ravioli del Pastificio Rana dedicati al Giro d’Italia per aiutare chi ha bisogno

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 marzo 2021) Manca poco al Giro d’Italia: inizia sabato 8 maggio. Si parte da Torino e in 21 tappe la Corsa Rosa ci riporterà alla scoperta del nostro Paese. Per festeggiare, il Pastificio Rana, la pasta ufficiale del Giro d’Italia 2021, ha pensato anche a un viaggio culinario con quattro nuovi gusti di pasta fresca che ripropongono in modo inedito ricette iconiche, da nord a sud: è la nuova linea «Rana – Giro d’Italia», un’edizione limitata, in confezioni tutte rosa.