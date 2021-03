I momenti più imbarazzanti delle serie

Leggi su wired

(Di martedì 16 marzo 2021) A qualcuno è venuto in mente di istituire l’Akward Moments Day, ovvero la Giornata dei, che cade il 18 marzo e celebra le battute infelici, gli istanti di puro disagio, le azioni incresciose e ridicole. Tuttiche, naturalmente, non mancano nelletv, ispirati dalle esperienze autobiografiche degli autori oppure inventati creando situazioni estreme, ciascuna in grado di far sentire il protagonista di quella gaffe e gli spettatori egualmente consapevoli di aver vissuto una scena perfetta per i meme “Che cringe!”. Ecco, quindi, le sequenze più, in crescendo. 1. Il regalo di Miss Hooper – Sherlock https://www.youtube.com/watch?v=ulYsQ7-w4PU Ammettetelo: la prima volta che avete assistito al party di Natale a casa ...