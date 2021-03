“I miei amanti sono stati di grande sostegno”: il racconto di una vedova dopo la morte del marito (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex parrucchiera Debbie Dowsett e Tony Williams, di Hainault, a nord di Londra, si sono incontrati per la prima volta a una riunione di residenti nel 1999 e hanno avuto “un’intesa immediata”. Debbie racconta oggi, come riportato da diversi tabloid britannici: “Abbiamo avuto una chimica istantanea – siamo andati molto d’accordo”. Due anni dopo l’inizio della loro relazione, Tony suggerisce di aprire la relazione ad altri amanti: “Ho detto di no all’inizio, perché pensavo che avremmo potuto essere entrambi gelosi e non avevo molta fiducia. Fino a quando, circa cinque anni dopo la sua prima richiesta, ho finalmente ceduto e ho deciso di fare un tentativo con questi siti web” – dichiara Debbie. Debbie si è così iscritta ad un sito di incontri per persone sposate, dove ha presto ottenuto molto interesse. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 marzo 2021) L’ex parrucchiera Debbie Dowsett e Tony Williams, di Hainault, a nord di Londra, siincontrati per la prima volta a una riunione di residenti nel 1999 e hanno avuto “un’intesa immediata”. Debbie racconta oggi, come riportato da diversi tabloid britannici: “Abbiamo avuto una chimica istantanea – siamo andati molto d’accordo”. Due annil’inizio della loro relazione, Tony suggerisce di aprire la relazione ad altri: “Ho detto di no all’inizio, perché pensavo che avremmo potuto essere entrambi gelosi e non avevo molta fiducia. Fino a quando, circa cinque annila sua prima richiesta, ho finalmente ceduto e ho deciso di fare un tentativo con questi siti web” – dichiara Debbie. Debbie si è così iscritta ad un sito di incontri per persone sposate, dove ha presto ottenuto molto interesse. ...

Advertising

Chiara_Bonati : Io e la #Isoardi amanti della combo vasca+libro, adoro ?? Peccato per i suoi gusti in fatto di uomini che INCREDIBI… - MarioMarple : @GiovaQuez @pin_klo Un monitoraggio simile immagino ci sia stato anche in UK. Sai per caso quali sono le loro stati… - Pacatosu1 : RT @LadyMaxime71: Buongiorno a tutti I miei Amanti - Pacatosu1 : RT @LadyMaxime71: Buongiorno a tutti I miei Amanti mmhhmmm - Pacatosu1 : RT @LadyMaxime71: Buongiorno a tutti i miei Amanti mmhhhmm vi es piaciuto lo show di ieri notte? -