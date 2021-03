I Måneskin stanno “Zitti e buoni” davvero: brano censurato per l’Eurofestival (e per il Vaticano) (Di martedì 16 marzo 2021) Stavolta i Måneskin hanno deciso davvero di stare “Zitti e buoni”, come il loro brano vittorioso a Sanremo. In qualità di vincitori, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio. Per partecipare al concorso, però, hanno dovuto drasticare modificare la loro canzone. Addirittura, hanno dovuto tagliare alcune parti. La prima motivazione è strettamente legata al cronometro. Infatti, il brano che ha vinto a Sanremo era troppo lungo. Per regolamento, le canzoni in gara all’Eurofestival possono durare al massimo tre minuti. E proprio centottanta secondi dura, adesso dopo i tagli, la canzone dei Måneskin. Una regola tassativa e non derogabile. Si parla ovviamente di durata massima, e non minima, dato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Stavolta ihanno decisodi stare “”, come il lorovittorioso a Sanremo. In qualità di vincitori, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 in programma a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio. Per partecipare al concorso, però, hanno dovuto drasticare modificare la loro canzone. Addirittura, hanno dovuto tagliare alcune parti. La prima motivazione è strettamente legata al cronometro. Infatti, ilche ha vinto a Sanremo era troppo lungo. Per regolamento, le canzoni in gara alpossono durare al massimo tre minuti. E proprio centottanta secondi dura, adesso dopo i tagli, la canzone dei. Una regola tassativa e non derogabile. Si parla ovviamente di durata massima, e non minima, dato ...

Advertising

SecolodItalia1 : I Måneskin stanno “Zitti e buoni” davvero: brano censurato per l’Eurofestival (e per il Vaticano)… - Dan_Emme : I Måneskin hanno dovuto registrare una versione censurata di 'Zitti e buoni' per #Eurovision2021, a ulteriore ripro… - somequeergirlx : censurano i måneskin come se all'Eurovision capissero che cazzo stanno dicendo - calamityxste : ma mi state seriamente dicendo che io nell’arco di due settimane ho avuto: - la notizia del management di lou -la… - ReiHino89 : RT @4_muses: ?? #Costume& #Società: I #Måneskin stanno davvero rivoluzionando la #musica #italiana? Sì. SÌ. Non ne siete convinti? Andate a… -

Ultime Notizie dalla rete : Måneskin stanno Måneskin: la loro 'Zitti e buoni' è certificata disco d'oro! Il successo dei Måneskin è sempre più inarrestabile e stanno macinando traguardi dopo traguardi. L'ultimo in ordine di tempo riguarda "Zitti e buoni" , la canzone con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 . ...

ClubHouse, parlano i fondatori: 'Presto una versione Android dell'app' Nell'oretta di conversazione i creatori dell'applicazione dedicata alla voce - si può parlare in 'stanze' apposite, senza l'aggiunta del video - hanno fatto sapere che stanno alacremente lavorando ...

Sanremo, una settimana fa l’ultimo evento collettivo prima del lockdown: il diario di chi c'era la Repubblica Il successo deiè sempre più inarrestabile emacinando traguardi dopo traguardi. L'ultimo in ordine di tempo riguarda "Zitti e buoni" , la canzone con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2021 . ...Nell'oretta di conversazione i creatori dell'applicazione dedicata alla voce - si può parlare in 'stanze' apposite, senza l'aggiunta del video - hanno fatto sapere chealacremente lavorando ...