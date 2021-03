"Ho la sindrome di Guillain Barrè", paura per la maestra dopo il vaccino AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Angela Leucci Come sta la maestra di Lecce, ricoverata in rianimazione tra atroci dolori dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca che faceva parte del lotto sequestrato In rianimazione, monitorata tutto il giorno tra enormi dolori. È così che sta l’insegnante di Lecce che è stata ricoverata dopo aver subito una reazione immunitaria eccessiva a causa della somministrazione di una fiala del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenente al lotto che è stato sequestrato. Clara, questo il nome della docente, è stata intervistata dal Corriere Salentino, cui ha affidato la testimonianza del proprio calvario. “Ho fatto il vaccino in data 25 febbraio - ha spiegato la donna - sfortunatamente mi hanno somministrato una dose del lotto che è stato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Angela Leucci Come sta ladi Lecce, ricoverata in rianimazione tra atroci doloriaver ricevuto ilche faceva parte del lotto sequestrato In rianimazione, monitorata tutto il giorno tra enormi dolori. È così che sta l’insegnante di Lecce che è stata ricoverataaver subito una reazione immunitaria eccessiva a causa della somministrazione di una fiala delanti-Covidappartenente al lotto che è stato sequestrato. Clara, questo il nome della docente, è stata intervistata dal Corriere Salentino, cui ha affidato la testimonianza del proprio calvario. “Ho fatto ilin data 25 febbraio - ha spiegato la donna - sfortunatamente mi hanno somministrato una dose del lotto che è stato ...

