Himorta – La carta del fuoco | da cosplayer a eroina dei fumetti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Da martedì 30 Marzo sarà disponibile in tutte le librerie “Ladel”. Si tratta dell primo fumetto di, l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram. Il fumetto in uscita per Mondadori Electa nasce da un’idea distessa con le magnifiche illustrazioni concepite da Stefania Macera in arte Chocoartist. Il preorder del fumetto è disponibile da oggi in tutti gli store on line e su Amazon al seguente link https://amzn.to/3cLHrv5. Chi è? Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d’Italia, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social ...