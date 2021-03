Henry Darrow | morto il don Alejandro de la Vega del telefilm anni ' 90 Zorro

(Di martedì 16 marzo 2021)domenica 14 marzo 2021 a 87: aveva vinto un Emmy con la soap Santa Barbara ma era conosciuto soprattutto per Ai confini dell'Arizona e, interprete del papà dinel noto'90, èdomenica 14 marzo 2021 a 87. A darne notizia oggi è stato il suo ex addetto stampa: l'attore sarebbe deceduto per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nel North Carolina. Nato il 15 settembre del 1933 a New York da genitori portoricani, Hanryaveva lasciato gli Stati Uniti a 13per farvi ritorno, poco dopo, grazie a una borsa di studio universitaria. Era un promettente attore teatrale ...

