"Hanno già fatto il vaccino". Cinque toghe nella bufera (Di martedì 16 marzo 2021) Luca Sablone I magistrati avrebbero approfittato di favoritismi per saltare la fila? Ma il procuratore De Raho assicura: "Non c'è stato nessun tipo di furbizia o sotterfugio" Scoppia la bufera nei confronti di alcuni pm della Direzione nazionale antimafia che avrebbero approfittato di favoritismi per saltare la fila al fine di sottoporsi alla somministrazione del vaccino. Per questo sono scattati i sospetti sulla Dna, per cui ora si vuole far luce e verificare se effettivamente le toghe abbiano o meno colto l'occasione di rientrare nella lista degli aventi diritti al vaccino anti-Coronavirus. I pm finiti sotto la lente di ingrandimento Hanno tra i 53 e i 67 anni e avrebbero ricevuto la dose nell'hub di Fiumicino, luogo simbolo della campagna di vaccinazione da cui il ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Luca Sablone I magistrati avrebbero approfittato di favoritismi per saltare la fila? Ma il procuratore De Raho assicura: "Non c'è stato nessun tipo di furbizia o sotterfugio" Scoppia lanei confronti di alcuni pm della Direzione nazionale antimafia che avrebbero approfittato di favoritismi per saltare la fila al fine di sottoporsi alla somministrazione del. Per questo sono scattati i sospetti sulla Dna, per cui ora si vuole far luce e verificare se effettivamente leabbiano o meno colto l'occasione di rientrarelista degli aventi diritti alanti-Coronavirus. I pm finiti sotto la lente di ingrandimentotra i 53 e i 67 anni e avrebbero ricevuto la dose nell'hub di Fiumicino, luogo simbolo della campagna di vaccinazione da cui il ...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno già Astrazeneca sospeso anche dalla Svezia. Le ultime notizie Tornato all'Italia, in attesa del parere dell'Ema su AstraZeneca, la campagna vaccinale , contro ogni auspicio, rallenta, dopo il traguardo raggiunto ieri di due milioni di persone che hanno già ...

Il profilo del 'partito nuovo'. Il progetto Dem è ormai al bivio più duro e decisivo ...che hanno dovuto mettersi in proprio a fronte di un partito inospitale e autoreferenziale (un fenomeno di cui le Sardine sono solo la punta dell'iceberg). Il correntismo che Letta, da già '...

