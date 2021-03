(Di martedì 16 marzo 2021) È finita frae suoD’Aponte. A rivelarlo è proprio la showgirl attraverso il proprio profilo Instagram. “Siamo separati in casa da mesi”, ha detto ai suoi numerosi follower (più di 1,1 milioni). Come riportato da Il Corriere delle Sport, l’ex gieffina poi ha aggiunto: “Non ci troviamo .. Si alimentava il rapporto con idi cui tanto si è parlato. E pensate checiquelli.. Tanti altri fortunatamentecancellati in tempo”., sposati dal 2013, hanno due figli, Chloe e Salvatore, con cui continuano a vivere sotto lo stesso tetto anche se tra i due ormai sembra finita definitivamente, ...

Advertising

FQMagazineit : Guendalina Tavassi lascia il marito Umberto: “I video hot rubati? Mica ci sono stati solo quelli…” - teresacapitanio : Guendalina Tavassi e i motivi dell’addio al marito Umberto D’Aponte: «Si prova a fare di tutto ma...» - zazoomblog : Guendalina Tavassi e i motivi dell’addio al marito Umberto D’Aponte: «Si prova a fare di tutto ma…» - #Guendalina… - animaIattina : oddio anche in una vecchia edizione dell'isola c'era questa separazione tra raffinati e poracci infatti guendalina… - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: Guendalina Tavassi lascia il marito: 'I video hot alimentavano il rapporto, ma ce ne sono altri...' FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Spread the love L'ex gieffinasembra molto decisa nel non ritornare insieme all'ex marito Umberto D'Aponte e spiega i motivi La nota influencer romana dopo aver ammesso la separazione dal marito, continua a far ...lascia il marito e spiega le motivazioni : l'ex gieffina è tornata a parlare della fine del proprio matrimonio, r ivelando inoltre di aver girato molti video spinti e non solo ...Il cantante neomelodico Genny Fenny accoltellato a Napoli. Dieci giorni fa era stato minacciato in strada da alcune persone ...Guendalina Tavassi non vuole più sentir parlare della storia finita con il marito Umberto d’Aponte. I due si sono separati ma attualmente vivono ancora insieme per il bene della famiglia e dei figli.