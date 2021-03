Guardiola | “Conosco le squadre tedesche | ci sono ancora novanta minuti da giocare”

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Manchester City parte dal 2-0 in trasferta dell’andata contro il Gladbach, ecco le dichiarazioni nel pre-partita di Pep: “Abbiamo deciso di schierare questi giocatori, non c’è una motivazione particolare. Arriviamo qui tutti insieme e faremo una bella partita. Ogni allenatore sceglie la formazione che pensa sia più adatta per la partita. La Champions si gioca su due gare: abbiamo ottenuto un buon risultato nella prima, ma cibene le, dobbiamo fare una buona gara per vincere la partita: quello è l’obiettivo”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DenisTeddyden23 : @BILIbot_ Conte lo conosco bene.. palla lunga su Pinamonti ed incrociamo le dita.. Maledetto catenacciaro... pensa… - infoitsport : Danilo: 'Ho giocato anni al Porto, conosco la mentalità. Pirlo? Vi spiego perché assomiglia a Guardiola' - ilbianconerocom : Danilo: 'Ho giocato anni al Porto, conosco la mentalità. Pirlo? Vi spiego perché assomiglia a Guardiola'… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiola Conosco

... Pepha così parlato: "Ha buone armi, Ha la qualità per punirci.la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che ...Nonostante il campionato in tasca, il tecnico del Manchester City Pepvola basso alla ...la storia del Gladbach, ma tutto quello che posso dire è che scenderemo in campo per vincere ...Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ... ma ci sono ancora novanta minuti. Conosco bene le squadre tedesche, dobbiamo fare una buona gara per vincere la partita: quello è l’obiettivo».'Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno già trovato squadra? No, nessun giocatore del Napoli l'ha trovata', racconta l'esperto di mercato Paolo Bargiggia a Si gonfia la rete.