Gualtieri scioglierà la riserva tra poche ore | sarà candidato sindaco di Roma

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Nelle prossime ore Roberto Gualtieri scioglierà la riserva sulla sua candidatura a sindaco di Roma. Come confermano fonti Dem, l’ex ministro dell’Economia risponderà positivamente al Pd che da tempo, ormai, lo sta corteggiando per scendere in campo come candidato sindaco di Roma.