Gualtieri | scatta la resa dei conti tra Calenda e il PD | “Ci vediamo alle elezioni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri scatta

neXt Quotidiano

... in contemporaneaa distanza il frazionista successivo, uno degli accorgimenti piccoli o ...15 SF55: La Fratellanza 1874 Modena (Paola Bernini, Monica Barchetti, Loretta Rubini, Lara) ...... in contemporaneaa distanza il frazionista successivo, uno degli accorgimenti piccoli o ...15 SF55: La Fratellanza 1874 Modena (Paola Bernini, Monica Barchetti, Loretta Rubini, Lara) ...Non c'è pace nel Partito democratico: non hanno ancora finito di decidere chi sarà il prossimo segretario del partito e già ...ROMA. Enrico Letta si sfila, «ma non del tutto dai», dice un dirigente all’altro. Lui sì, metterebbe d’accordo tutti. Anzi no: gli ex renziani lo vedono come il fumo negli occhi. «Veltroni di nuovo le ...