Gualtieri sarà il candidato sindaco del Pd a Roma (Di martedì 16 marzo 2021) Da via Venti settembre al Campidoglio: l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco del Pd alle comunali di Roma in programma per il prossimo autunno. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma diverse fonti di stampa riportano che l’ex eurodeputato sarebbe pronto a scendere in campo dopo aver riflettuto a lungo sulla possibilità di ricoprire un nuovo incarico politico. Gualtieri infatti è titolare di una cattedra all’Università La Sapienza di Roma: stava meditando di tornare alla vita accademica, ma ha prevalso la volontà di candidarsi. L’ex ministro ha un rapporto di fiducia e stima con Giuseppe Conte, aspetto che favorirebbe l’appoggio del M5S in caso di ballottaggio: i pentastellati, infatti, non hanno intenzione di ritirare il ... Leggi su tpi (Di martedì 16 marzo 2021) Da via Venti settembre al Campidoglio: l’ex ministro dell’Economia Robertoildel Pd alle comunali diin programma per il prossimo autunno. La decisione non è stata ancora ufficializzata, ma diverse fonti di stampa riportano che l’ex eurodeputato sarebbe pronto a scendere in campo dopo aver riflettuto a lungo sulla possibilità di ricoprire un nuovo incarico politico.infatti è titolare di una cattedra all’Università La Sapienza di: stava meditando di tornare alla vita accademica, ma ha prevalso la volontà di candidarsi. L’ex ministro ha un rapporto di fiducia e stima con Giuseppe Conte, aspetto che favorirebbe l’appoggio del M5S in caso di ballottaggio: i pentastellati, infatti, non hanno intenzione di ritirare il ...

Gualtieri candidato sindaco Pd a Roma/ Ex ministro ha detto sì: rottura con M5s? Arrivata la svolta in casa Partito Democratico in vista delle elezioni amministrative di Roma: Roberto Gualtieri sarà il candidato sindaco per i dem . L'ex ministro dell'Economia ha accettato la proposta dei vertici Pd e sarà lui a sfidare il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. E proprio sui grillini ...

Riforma Irpef, Gualtieri: sarà operativa dal 2022. Assegno unico per figli dal 2021