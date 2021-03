GTA Online caricamenti ridotti | il nuovo fix per PC

(Di martedì 16 marzo 2021) Quest’oggi unaggiornamento per il titolo Rockstar. Per la versione PC di GTAsono statidrasticamente, vediamo come Il famoso titolo di Rockstar Games riceve un aggiornamento per la versione PC. Ha introdotto nuovi veicoli, nuove mappe o armi? Niente di tutto questo, ma permette di caricare una sessione di giocoin pochi secondi. Vi starete chiedendo come è possibile? Tutto questo è stato possibile grazie a t0st, uno script-kiddie che è riuscito a comprendere il problema dei lunghi(adesso) di GTAe a risolverlo. Tutto inizia con questa semplice domanda: “Come è possibile che dopo 7 anni dall’uscita, i tempi di caricamento siano rimasti gli stessi?” Le prime ipotesi erano legate ...

