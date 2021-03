Gruppo Volkswagen - Nel 2021 puntiamo a vendere 1 milione di auto elettriche" (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2020 il Gruppo Volkswagen ha consegnato 231.600 veicoli a batteria, più del triplo rispetto al 2019, e per il 2021 punta a un nuovo balzo in avanti: l'obiettivo di quest'anno è arrivare alla soglia del milione di vetture elettriche vendute. 46 miliardi di euro per l'elettrificazione. L'offensiva elettrica del costruttore tedesco, delineata nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale sui risultati di bilancio, sarà sostenuta da uno sforzo multimiliardario. Il Gruppo ha l'ambizione di diventare il leader a livello globale della mobilità elettrica entro il 2025 e per raggiungere il suo scopo ha in programma di investire in cinque anni circa 46 miliardi di euro su elettrificazione e ibridazione della gamma (35 miliardi solo sulle auto a batteria). Gamma ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) Nel 2020 ilha consegnato 231.600 veicoli a batteria, più del triplo rispetto al 2019, e per ilpunta a un nuovo balzo in avanti: l'obiettivo di quest'anno è arrivare alla soglia deldi vetturevendute. 46 miliardi di euro per l'elettrificazione. L'offensiva elettrica del costruttore tedesco, delineata nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale sui risultati di bilancio, sarà sostenuta da uno sforzo multimiliardario. Ilha l'ambizione di diventare il leader a livello globale della mobilità elettrica entro il 2025 e per raggiungere il suo scopo ha in programma di investire in cinque anni circa 46 miliardi di euro su elettrificazione e ibridazione della gamma (35 miliardi solo sullea batteria). Gamma ...

