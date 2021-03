Grave lutto alla Rai, il volto noto della Tv è venuto a mancare poco fa (Di martedì 16 marzo 2021) È morta dopo una lunga malattia con la quale combatteva da tempo, la giornalista Isabella Mezza. Fiorentina di nascita, ma ormai a Roma da diversi anni, ha collaborato per diversi quotidiani e periodici italiani, per poi passare alle redazioni Rai, sia televisive che radiofoniche. La sua passione per la cultura l'aveva portata ad intraprendere la sua carriera in quel preciso settore, per poi avvicinarsi anche a tematiche di più stretta attualità riguardante l'economia, la politica e la cronaca. I funerali si terranno mercoledì 17 marzo presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Gli inizi nel mondo della cultura Giornalista professionista dal 1994, Isabella Mezza aveva intrapreso il suo percorso di studi a Roma, laureandosi in Lettere e in Sociologia, specializzandosi in Discipline delle arti della musica e dello spettacolo, da qui la sua ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 marzo 2021) È morta dopo una lunga malattia con la quale combatteva da tempo, la giornalista Isabella Mezza. Fiorentina di nascita, ma ormai a Roma da diversi anni, ha collaborato per diversi quotidiani e periodici italiani, per poi passare alle redazioni Rai, sia televisive che radiofoniche. La sua passione per la cultura l'aveva portata ad intraprendere la sua carriera in quel preciso settore, per poi avvicinarsi anche a tematiche di più stretta attualità riguardante l'economia, la politica e la cronaca. I funerali si terranno mercoledì 17 marzo presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere. Gli inizi nel mondocultura Giornalista professionista dal 1994, Isabella Mezza aveva intrapreso il suo percorso di studi a Roma, laureandosi in Lettere e in Sociologia, specializzandosi in Discipline delle artimusica e dello spettacolo, da qui la sua ...

Advertising

C1946d : - Mediagol : Cavese, grave lutto per il club campano: scompare il vice allenatore Vanacore, vittima del Covid 19… - Carmela_oltre : RT @Michele02828265: Sono vicino ai familiari per il loro grave lutto. Ma la notizia è positiva per la scienza e per la campagna vaccinale… - Michele02828265 : Sono vicino ai familiari per il loro grave lutto. Ma la notizia è positiva per la scienza e per la campagna vaccina… - AlpaUno : Grave lutto per l’arte italiana. Morto l’alcamese Turi Simeti -