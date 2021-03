Gran Bretagna, arriva una bella notizia: il principe Filippo dimesso dall’ospedale (Di martedì 16 marzo 2021) Il principe Filippo è stato dimesso dall’ospedale dopo ventotto notti: il marito della Regina Elisabetta può tornare a casa Non sono giorni felici per la Royal family: l’intervista di Meghan ha scosso la corte. Nelle ultime ore, però, è arrivata una bella notizia. Il principe Filippo, dopo ventotto notti, è stato dimesso dall’ospedale. Il marito della Regina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 16 marzo 2021) Ilè statodopo ventotto notti: il marito della Regina Elisabetta può tornare a casa Non sono giorni felici per la Royal family: l’intervista di Meghan ha scosso la corte. Nelle ultime ore, però, èta una. Il, dopo ventotto notti, è stato. Il marito della Regina L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sole24ore : AstraZeneca, Gran Bretagna:?trombosi e coauguli meno frequenti tra i vaccinati rispetto a chi non ha ricevuto la do… - borghi_claudio : Enormi falsità dette da Bassetti in diretta TV. Enormi. 200 reazioni avverse su 10 milioni di somministrazioni in G… - borghi_claudio : Gran Bretagna, nessun obbligo, nessun patentino, vaccinazione solo a chi lo desidera con organizzazione militare e… - Marco94607833 : RT @PierluigiBattis: In Gran Bretagna oggi 64 morti per Covid. A fine gennaio erano 1400 al giorno . Si è vaccinato il 38 per cento contro… - JillMorrisFCDO : RT @UKinItalia: Oggi il primo ministro #BorisJohnson ha illustrato la nostra visione ambiziosa per il ruolo della Gran Bretagna???? nel mondo… -