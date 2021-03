Gran Bretagna: 300mila effetti collaterali e 502 vittime, ma nessun nesso con vaccino (Di martedì 16 marzo 2021) Da inizio gennaio al 28 febbraio 227 eventi avversi fra chi aveva ricevuto Pfizer e 275 con AstraZeneca. Casi ovviamente che non è detto siano collegati con la profilassi Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 marzo 2021) Da inizio gennaio al 28 febbraio 227 eventi avversi fra chi aveva ricevuto Pfizer e 275 con AstraZeneca. Casi ovviamente che non è detto siano collegati con la profilassi

Advertising

sole24ore : AstraZeneca, Gran Bretagna:?trombosi e coauguli meno frequenti tra i vaccinati rispetto a chi non ha ricevuto la do… - ladyonorato : Caos vaccini, cosa dicono i dati inglesi: 227 morti dopo Pfizer, 275 dopo AstraZeneca – Il Tempo - borghi_claudio : Enormi falsità dette da Bassetti in diretta TV. Enormi. 200 reazioni avverse su 10 milioni di somministrazioni in G… - zazoomblog : Gran Bretagna: 300mila effetti collaterali e 502 vittime ma nessun nesso con vaccino - #Bretagna: #300mila… - Qarantena : RT @Tg3web: In Gran Bretagna, la campagna vaccinale con AstraZeneca va avanti. Oltre 12 milioni di persone hanno avuto la prima dose e le a… -