Google rimuove oltre 3 miliardi di annunci nel 2020

(Di martedì 16 marzo 2021) Il decimo report annuale sulle pubblicità ingannevoli pubblicato da Mountain View mette in evidenza come la pandemia sia stata occasione ghiotta per truffatori e malintenzionati. Particolare attenzione anche alle inserzioni politiche

... e il top di gamma QN900A per via dell'Infinity Screen chela cornice e lascia fino al 99% ... Tra le nuove funzionalità è presente l'integrazione conDuo, grazie al quale si può ...Safety Report. Per il decimo anno consecutivo,pubblica il suo Ads Safety Report , un lavoro sempre più complesso per evitare il dilagare dell'uso dannoso di inserzioni e annunci pubblicitari sul motore di ricerca. Rispetto alla prima ...(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Nel 2020, anno della pandemia, Google ha bloccato nel mondo oltre 99 milioni di annunci legati al Covid inclusi quelli ...L’azienda di Mountain View ha anche bloccato 99 milioni di pubblicità a mascherine, cure miracolose e vaccini fasulli in tema Covid ...