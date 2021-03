Golf | tre giocatori positivi | anche Woodland salta l’Honda Classic

(Di martedì 16 marzo 2021) Treimpegnati sul circuito PGA Tour – tra cui il campione Major Gary– sono risultatial coronavirus. Gli altrisono Scott Piercy e Doc Redman che saranno così costretti are, torneo in programma da giovedì 18 a domenica 21 marzo a Palm Beach Gardens, in Florida. Saranno sostituiti in campo da Sebastian Cappelen, Donald Roland Trahan e Kiradech Aphibarnrat. SportFace.

Il campione Major Gary Woodland. E ancora: altri due giocatori americani, Scott Piercy e Doc Redman. Nuovi casi di positività al Covid sul PGA Tour con igolfisti statunitensi, ora in isolamento, che saranno costretti a saltare l'Honda Classic, torneo in programma da giovedì 18 a domenica 21 marzo a Palm Beach Gardens, in Florida. Sul percorso del ...... ma non prima di essersi cimentato con la vendita palle dausate e di francobolli, e con la ... Col nuovo conto corrente di miliardi acifre, sarà senz'altro ancora più amabile…Golf, tre giocatori positivi sul PGA Tour: anche Woodland sarà costretto a saltare l'Honda Classic. Ecco chi sono i positivi e i sostituti ...Il Commercial Bank Qatar Masters 2021, importante evento di golf a livello internazionale, si è tenuto in Qatar, all’Education City Golf Club, dall’11 al 14 marzo 2021. Durante questa occasione, il Qa ...