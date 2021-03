Golf | Sungjae Im pronto a difendere il titolo al The Honda Classic 2021 Assente Francesco Molinari

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Superati due tornei di elevatissimo prestigio come l’Arnold Palmer Invitational e il The Players, il PGA Tour si sposta al Palm Beach Gardens questo fine settimana per il quarto e ultimo capitolo del Florida Swing, The. Originariamente noto come Jackie Gleason Inverrary, dal 1982 ha cambiato il nome in seguito alla sponsorizzazione died è passato alla sua sede attuale 14 anni fa, quando Mark Wilson vinse un incredibile playoff a quattro di lunedì. Solitamente questo evento attrae un campo giocatori molto forte in quanto è posizionato all’inizio delo Swing della Florida, mentre in questa occasione si tratta dell’ultimo torneo e quindi molti dei grandi nomi hanno scelto di saltare questa settimana per riposare e prepararsi per il WGC – Match Play in Texas del prossimo ...