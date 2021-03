Gli Usa guardano all’Indo-Pacifico e l’Ue? Risponde Fontaine Cnas

Leggi su formiche

(Di martedì 16 marzo 2021) La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga, l’australiano Scott Morrison e l’indiano Narendra Modi, si sono riuniti in uno storico primo summit in formato Quad per parlare di cooperazione militare ma anche commerciale, sanitaria e strategica nell’Indo-. In questi giorni il segretario di Stato Antony Blinken è in tour in Giappone e Corea del Sud assieme al capo del Pentagono Llyod Austin. I due hanno in agenda un vertice 2+2 con i colleghi di Tokyo. L’incontro, ha spiegato la Difesa statunitense, servirà a “enfatizzare che l’alleanza tra Stati Uniti e Giappone non è mai stata più risolute e resiliente, pietra angolare per la pace e la sicurezza in una regione indo-pacifica aperta e libera di fronte alla competizione di lungo-termine con la Cina”. Inoltre, a settimane il presidente Biden dovrebbe ...