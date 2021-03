Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenze pesanti per Milan e Juventus, stangata a Juric (Di martedì 16 marzo 2021) Sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo dopo la 27esima giornata del campionato di Serie A. Successo per l’Atalanta che ha avuto la meglio dello Spezia, in zona scudetto non si ferma l’Inter: la squadra di Antonio Conte ha vinto con qualche difficoltà contro il Torino. Non molla la Juventus, tutto facile per il bianconeri contro il Cagliari mentre si allontana sempre di più dall’obiettivo il Milan, il club rossonero ha perso contro un ottimo Napoli. Ok la Lazio con il Crotone, in zona salvezza torna al successo il Parma, blitz della Fiorentina contro il Benevento con la squadra di Inzaghi sempre più in crisi. Pareggio nello scontro tra Genoa e Udinese. squalificati Serie A, le decisioni del giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 marzo 2021) Sono state comunicate ledeldopo la 27esima giornata del campionato diA. Successo per l’Atalanta che ha avuto la meglio dello Spezia, in zona scudetto non si ferma l’Inter: la squadra di Antonio Conte ha vinto con qualche difficoltà contro il Torino. Non molla la, tutto facile per il bianconeri contro il Cagliari mentre si allontana sempre di più dall’obiettivo il, il club rossonero ha perso contro un ottimo Napoli. Ok la Lazio con il Crotone, in zona salvezza torna al successo il Parma, blitz della Fiorentina contro il Benevento con la squadra di Inzaghi sempre più in crisi. Pareggio nello scontro tra Genoa e Udinese.A, ledel...

