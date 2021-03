Gli Irregolari di Baker Street | la trama e il trailer della serie Netflix disponibile dal 26 marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) Glidi, la, il cast e ildal 26, che cercherà di stravolgere l’universo di Sherlock. Da venerdì 262021 sudebutterà la“Glidi“. Laè composta da otto episodi e promette di mescolare vari generi come l’horror, il crime, il fantasy, il mystery e molto altro. Nonostante la presenza di personaggi come Watson e Holmes, lanon si ispira particolarmente all’universo creato da Arthur Conan Doyle, ma semplicemente ne prende qualche pezzo per creare qualcosa di ...

Gli Irregolari di Baker Street, la trama, il cast e il trailer della serie Netflix disponibile dal 26 marzo, che cercherà di stravolgere l'universo di Sherlock. Da venerdì 26 marzo 2021 su Netflix ...Netflix dopo il teaser trailer ha diffuso il trailer ufficiale di Gli Irregolari di Baker Street, l'annunciata serie spin-off basata sulle opere di Sir Arthur Conan Doyle. La serie tv presenta un ...