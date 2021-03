Giulia De Lellis contro gli haters: “Facciamo chiarezza” – il video (Di martedì 16 marzo 2021) Giulia De Lellis non ci sta e, dopo essere stata travolta dalle critiche per alcune dichiarazioni risalenti a qualche anno fa, ha deciso di replicare agli hater. Giulia De LellisCinque milioni di follower e altrettanti hater per Giulia De Lellis, che ha imparato a destreggiarsi nel difficile mondo del web. Solita lasciarsi scivolare addosso le critiche che quotidianamente le giungono dai canali social, questa volta ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e replicare a coloro che l’hanno minacciata. L’ira degli internauti nasce da alcune dichiarazioni della De Lellis risalenti a quattro anni fa, quando spesso era ospite dei salotti di Barbara D’Urso. Nel salotto di Pomeriggio Cinque, infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne commentò ... Leggi su kronic (Di martedì 16 marzo 2021)Denon ci sta e, dopo essere stata travolta dalle critiche per alcune dichiarazioni risalenti a qualche anno fa, ha deciso di replicare agli hater.DeCinque milioni di follower e altrettanti hater perDe, che ha imparato a destreggiarsi nel difficile mondo del web. Solita lasciarsi scivolare addosso le critiche che quotidianamente le giungono dai canali social, questa volta ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e replicare a coloro che l’hanno minacciata. L’ira degli internauti nasce da alcune dichiarazioni della Derisalenti a quattro anni fa, quando spesso era ospite dei salotti di Barbara D’Urso. Nel salotto di Pomeriggio Cinque, infatti, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne commentò ...

