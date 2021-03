Giudice sportivo: in tre salteranno la sfida tra Juventus e Benevento (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Schiattarella, Glik e Cuadrado salteranno la sfida tra la Juventus e il Benevento in programma all’Allianz Stadium domenica alle ore 15. Tutti e tre, rimediando un giallo nell’ultimo turno, sono andati incontro a squalifica in quanto diffidati. Nelle fila giallorosse c’è da segnalare anche l’ingresso in diffida per Filippo Inzaghi che è stato ammonito nel corso della gara con la Fiorentina sabato pomeriggio. In caso di nuovo cartellino il tecnico piacentino sarà costretto a un nuovo stop dopo quello registrato a Napoli, quando seguì la squadra dalla tribuna dello stadio Maradona. Qui nel dettaglio tutti i provvedimenti del Giudice sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Schiattarella, Glik e Cuadradolatra lae ilin programma all’Allianz Stadium domenica alle ore 15. Tutti e tre, rimediando un giallo nell’ultimo turno, sono andati incontro a squalifica in quanto diffidati. Nelle fila giallorosse c’è da segnalare anche l’ingresso in diffida per Filippo Inzaghi che è stato ammonito nel corso della gara con la Fiorentina sabato pomeriggio. In caso di nuovo cartellino il tecnico piacentino sarà costretto a un nuovo stop dopo quello registrato a Napoli, quando seguì la squadra dalla tribuna dello stadio Maradona. Qui nel dettaglio tutti i provvedimenti delL'articolo proviene da Anteprima24.it.

