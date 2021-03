Giudice sportivo | in sette saltano il prossimo turno | due giornate a Rebic

(Di martedì 16 marzo 2021) Le decisioni deldopo la 27a giornata della Serie A Sonoi giocatori della Serie A fermati dalin vista della prossima giornata. Tra questi non c’è nessun giocatore dell’Inter: da segnalare solo la prima ammonizione per Roberto Gagliardini. Stop di una giornata per Cuadrado (Juventus), Bruno Peres (Roma), Di Lorenzo (Napoli), Glik e Schiattarella (Benevento) e Ramirez (Samporia). A questi si aggiunge(Milan) squalificato per duee salterà dunque le partite contro Fiorentina e Sampdoria. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

SalaLettura : RT @breakingnewsit: TT: Giudice Sportivo, Jujutsu Kaisen, pinso, Buongiorno Maurizio, Kingdom e #LaSperanza - breakingnewsit : TT: Giudice Sportivo, Jujutsu Kaisen, pinso, Buongiorno Maurizio, Kingdom e #LaSperanza - giornaleradiofm : Giudice: milanista Rebic squalificato per due turni: (ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il giudice sportivo della Lega Calcio… - infoitsport : Giudice Sportivo: ufficiali due giornate di squalifica ad Ante Rebic - infoitsport : ULTIM'ORA – Milan, la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica di Rebic! -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sportivo

Ante Rebic salterà le prossime due giornate di Serie A in seguito alle espressioni irriguardose pronunciate nei confronti di Pasqua in Milan - Napoli Ilha così deciso: Ante Rebic salterà i prossimi due match di Serie A per le espressioni irriguardose pronunciate nei confronti di Fabrizio Pasqua durante Milan - Napoli . Il croato ...Ildella Serie A, al termine della ottava giornata di ritorno, ha squalificato per due giornate il giocatore del Milan, Ante Rebic "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al ...Ante Rebic in azione contro il Napoli E come un buon profeta l’ex fischietto ha anticipato di qualche ora la decisione del Giudice Sportivo il dott.re Gerardo Mastrandrea che ha deciso di squalificare ...Come comunicato dal giudice sportivo, con l'espulsione diretta ottenuta nel match contro il Napoli Ante Rebic è stato squalificato per due giornate "per avere, al 47° ...