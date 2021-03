Giudice Sportivo, 10mila euro di multa a Donnarumma per atteggiamento offensivo verso la panchina del Napoli (Di martedì 16 marzo 2021) Il Giudice Sportivo della Serie A ha ritenuto di punire il portiere del Milan Donnarumma per l’atteggiamento avuto nei confronti della panchina del Napoli al termine del match di domenica sera a San Siro. La decisione, arrivata ufficialmente questa mattina, condanna dunque Donnarumma ad un’ammenda di 10 mila euro “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) Ildella Serie A ha ritenuto di punire il portiere del Milanper l’avuto nei confronti delladelal termine del match di domenica sera a San Siro. La decisione, arrivata ufficialmente questa mattina, condanna dunquead un’ammenda di 10 mila“per avere, al termine della gara, assunto unminaccioso enei confronti dei componenti delladella Società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. L'articolo ilsta.

