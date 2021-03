Giovanni Malagò sul caso Schwazer | “Alex è innocente Ne parlerò con Vezzali”

(Di martedì 16 marzo 2021) Ilha ovviamente sconvolto lo sport italiano. La sentenza del Tribunale di Bolzano ha dichiaratoil marciatore azzurro, che vuol riprendersi assolutamente quello che gli è mancato in questi anni. Sempre vicino all’altoatesino è stato il capo dello sport a livello tricolore, il Presidente del CONI, che oggi è intervenuto alle Iene, dicendo: “è una persona, questo è assolutamente un dato di fatto”. Una spiegazione riguardo alla faccenda e alla possibilità di vedere l’atleta ai Giochi Olimpici: “La gente che ci ascolta deve sapere una questione, giustizia ordinaria e giustizia sportiva: non obbligatoriamente queste due cose collimano. Quando fu emessa la sentenza del ...

È la risposta del presidente del Coni,, intervistato da 'Le Iene' sul caso Schwazer per un servizio in onda stasera su Italia1. "Chi ci ascolta deve sapere che giustizia ordinaria e ...Dalle anticipazioni pubblicate dalla trasmissione si è scoperto che Antonino Monteleone ha avuto modo di parlare con il presidente del Coni,. Il quale ha subito messo in chiaro che ...