Giornata Mondiale del Sonno: 5 prodotti e accessori beauty per migliorare il sonno e contrastare lo stress da Covid-19 (Di martedì 16 marzo 2021) Gli essentials che fanno bene al sonno secondo Abiby! Lo stress della vita quotidiana, le tante ore passate di fronte a uno schermo, l'isolamento e le nuove routine dettate dall'emergenza sanitaria incidono pesantemente sul ciclo sonno-veglia, impedendo a corpo e mente di ricaricarsi correttamente durante la notte. A confermare lo stress da Covid-19 è uno studio condotto dall'Università di Parma e che ha coinvolto oltre 6 mila individui tra i 18 e gli 82 anni e dal quale è emerso che ben il 55,32% delle persone coinvolte ha riscontrato una ridotta qualità del sonno a causa del lockdown e delle nuove abitudini imposte dalla pandemia*. In occasione della Giornata Mondiale del ...

