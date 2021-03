Giorgia Palmas | mancanza d’estate | il ricordo in bikini è da paura

(Di martedì 16 marzo 2021)sented'estate e, chiudendo gli occhi, si immagina nell'acqua della sua splendida Sardegna. Con una foto mozzafiato in, la conduttrice di Milan tv ha scritto:caption id="attachment 107683" align="alignnone" width="1200" Instagram/caption"Ok, facciamo un gioco... dove vorreste essere in questo momento o meglio in questi giorni?? Io esattamente dove sono in quella foto... e non sto chiedendo chissà cosa, è la spiaggia sotto casaaaa. PS: va bene anche senza abbronzatura, quella è il regalo dell’estate".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMeeEN5hoBA/" Golssip.

Advertising

Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Tre anni di noi” e le nozze ancora attendono #GiorgiaPalmas - MediasetTgcom24 : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: “Tre anni di noi” e le nozze ancora attendono #GiorgiaPalmas… - zazoomblog : Giorgia Palmas tre anni d’amore con Filippo Magnini: «Innamorata come il primo giorno» - #Giorgia #Palmas #d’amore… - 22settembre2020 : @itweetperlagreg è cugina di Giorgia Palmas -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Vanity Fair Italia

e Filippo Magnini ieri, 15 marzo, hanno festeggiato il loro terzo anniversario d'amore. Il nuotatore sa sempre come stupire la sua compagna di vita. La sorpresa , in un giorno così ...Sono già passati tre anni da quel primo bacio in piena notte davanti al Duomo di Milano, e trae Filippo Magnini l'amore prosegue alla grande. Hanno avuto una figlia, Mia , e aspettano di poter diventare marito e moglie. Intanto festeggiano il loro anniversario con romantici post ...Francesca Lodo è una delle protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo essere rimasta lontana dal mondo dello spettacolo per oltre 10 anni, è tornata in tv nei panni di naufraga. In ...Sorpresa super romantica per la coppia che... La storia d’amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini prosegue a gonfie vele da ormai tre anni. La coppia ha festeggiato il terzo anniversario a casa, ma ...