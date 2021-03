Giorgia Palmas | la dedica a Magnini per l’anniversario | “Tre anni di noi”

Leggi su dilei

(Di martedì 16 marzo 2021)ha condiviso su Instagram unaspeciale al suo compagno Filippo. Il 15 marzo è stato il loro terzoversario e non si è lasciata sfuggire l’occasione per sorprendere il suo grande amore, papà felice della piccola Mia nata a settembre 2020. “Tredi noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, tredi momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme”, ha scritto lain un post ad alto tasso di emozioni in cui ha raccolto alcune splendide foto che ritraggono dei momenti felici insieme al nuotatore. Le vacanze nel mare, una serata elegante, una buffa posa con la figlia maggiore Sofia (avuta da una precedente relazione), la gravidanza e ...