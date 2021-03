Ginnastica Artistica, Vanessa Ferrari: “Il mio sogno adesso è riuscire a partire per Tokyo” (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della Ginnastica Artistica. La nostra Chiara Sani, intervista la stella azzurra Vanessa Ferrari, ad Ancona, luogo in cui si è tenuta la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A 2021 femminile e maschile. Vanessa rientra in gara dopo 360 giorni di assenza: “Ero molto preoccupata, perché era da Rio che risaliva il mio ultimo salto con volteggio e avevo paura di non fare bene. Da quando ho ripreso il volteggio mi sento molto bene e credo di riuscire in questo esercizio meglio di quanto non facessi prima. Ho sostituito Alice nel corpo libero, che ha avuto un risentimento alla caviglia, ma è andata bene. L’importante era riuscire a non sbagliare le due diagonali. Nonostante non ci fosse il pubblico – ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della. La nostra Chiara Sani, intervista la stella azzurra, ad Ancona, luogo in cui si è tenuta la prima prova del Campionato Nazionale di Serie A 2021 femminile e maschile.rientra in gara dopo 360 giorni di assenza: “Ero molto preoccupata, perché era da Rio che risaliva il mio ultimo salto con volteggio e avevo paura di non fare bene. Da quando ho ripreso il volteggio mi sento molto bene e credo diin questo esercizio meglio di quanto non facessi prima. Ho sostituito Alice nel corpo libero, che ha avuto un risentimento alla caviglia, ma è andata bene. L’importante eraa non sbagliare le due diagonali. Nonostante non ci fosse il pubblico – ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Artistica Tutto su Claudia Vismara: vita privata e curiosità Inoltre, è una donna molto sportiva: ama l'equitazione, il nuoto e la ginnastica artistica. - Nonostante sappia di essere una bella donna, vede nel suo corpo molti difetti, come ha raccontato a DiPiù ...

Tre giovanissime ginnaste di Edera Ravenna alla seconda prova della Gara individuale Gold Si è svolta domenica 14 marzo a Rimini la seconda prova della Gara individuale GOLD allieve di ginnastica artistica. Per l'Edera Ravenna sono scese in campo tre giovanissime ginnaste, classe 2012 e 2011, guidate dalla tecnica Simona Andrini. Emma Belogi cat. A1 classe riservata alle più ...

Ginnastica artistica, l'Edera alla gara individuale Gold RavennaToday Ginnastica Artistica, Vanessa Ferrari: “Il mio sogno adesso è riuscire a partire per Tokyo” Nuova puntata di Ginnasticomania, il programma dedicato al mondo della ginnastica artistica. La nostra Chiara Sani, intervista la stella azzurra Vanessa Ferrari, ad Ancona, luogo in cui si è tenuta la ...

Gioia Cus Ancona, Dragan sul podio Fine settimana tutto da incorniciare per la sezione ginnastica artistica del Cus Ancona. A Fermo nel campionato Gold Allieve Teodora Dragan ha conquistato il terzo posto assoluto. Si tratta senza ...

