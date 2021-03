Gianni Morandi in ospedale: come sta il cantante dopo l’incidente che gli ha provocato gravi ustioni (Di martedì 16 marzo 2021) Gianni Morandi è stato ricoverato la scorsa settimana dopo un incidente domestico che gli ha procurato alcune gravi ustioni. Il cantante si trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, mentre i medici si prendono cura di lui. Fin da subito amici e fan sono stati rassicurati sulle sue condizioni generali di salute: il cantante non è mai stato in pericolo di vita. Le gravi ustioni riguardano mani e gambe, e non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente. Intanto dall’ospedale, nelle scorse ore, è stato diramato un nuovo bollettino. Gianni Morandi: come sta il cantante “Le condizioni cliniche ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 marzo 2021)è stato ricoverato la scorsa settimanaun incidente domestico che gli ha procurato alcune. Ilsi trova ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’Bufalini di Cesena, mentre i medici si prendono cura di lui. Fin da subito amici e fan sono stati rassicurati sulle sue condizioni generali di salute: ilnon è mai stato in pericolo di vita. Leriguardano mani e gambe, e non sarebbe necessario intervenire chirurgicamente. Intanto dall’, nelle scorse ore, è stato diramato un nuovo bollettino.sta il“Le condizioni cliniche ...

