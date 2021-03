Gianmarco Pozzi | chi era il 28enne morto a Ponza | la sua terribile storia

(Di martedì 16 marzo 2021), ex campione di kick boxing, è stato ritrovatola scorsa estate a. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Era l’agosto scorso quando, giovane campione di kick boxing, veniva trovatoin un giardino con una ferita alla testa, in circostanze anomale, a. I dettagli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

LatinaBiz : Gianmarco Pozzi Il caso della morte avvenuta a Ponza di Gioanmarco Pozzi troverà spazio nella trasmissione “Le Ien… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: La morte di Gianmarco Pozzi a #Ponza: Lesioni fanno ipotizzare 'una colluttazione risoltasi, dopo essere stato tratten… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: La morte di Gianmarco Pozzi a #Ponza: Lesioni fanno ipotizzare 'una colluttazione risoltasi, dopo essere stato tratten… - arcanodavvero : RT @chilhavistorai3: La morte di Gianmarco Pozzi a #Ponza: Lesioni fanno ipotizzare 'una colluttazione risoltasi, dopo essere stato tratten… - AgenziaOpinione : MEDIASET – ITALIA 1 * “ LE IENE “: « ALEX SCHWAZER E OLIMPIADI DI TOKYO / CASO GIANMARCO POZZI, LE PAROLE DEL PROFE… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Pozzi

L'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano sulla morte di, il 28enne dello Statuario deceduto, nelle prime ore della mattinata del 9 agosto scorso, sull'isola di Ponza. A ...Anticipazioni Le Iene 16 marzo: servizi, argomenti Al centro della puntata di questa sera anche l'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano sulla morte di, il 28enne deceduto ...Gianmarco Pozzi, incidente o omicidio? Ex consulente della famiglia Cucchi, il prof Fineschi, non crede all’ipotesi di una morte accidentale. Com’è morto Gianmarco Pozzi? Il 28enne dello Statuario ...Gianmarco Pozzi, ex campione di kick boxing, è stato ritrovato morto la scorsa estate a Ponza. Ecco tutto quel che c'è da sapere su di lui.