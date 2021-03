Genoa Primavera-Empoli Primavera, quarti di finale Coppa Italia Primavera 2020/2021: data, orario e dove vederla (Di martedì 16 marzo 2021) Il Genoa Primavera si prepara per affrontare l’Empoli Primavera nell’importante impegno dei quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Dopo aver battuto il Parma negli ottavi di finale, ora la formazione rossoblu sfiderà i toscani che hanno superato in casa la Spal per 2-1. Appuntamento da non perdere mercoledì 17 marzo alle ore 16. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Ilsi prepara per affrontare l’nell’importante impegno deididella. Dopo aver battuto il Parma negli ottavi di, ora la formazione rossoblu sfiderà i toscani che hanno superato in casa la Spal per 2-1. Appuntamento da non perdere mercoledì 17 marzo alle ore 16. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Primavera Portieri che hanno preferito la panchina Dopo essere uscito dalla primavera bianconera nel 2010, ha girato per un breve periodo la Lega Pro, ... Passa nel 1996 al Genoa e resta fino al 1998, anno del suo ritiro, giocando due stagioni in Serie ...

Una chiacchierata con Alessio De Bode Ho avuto il piacere di fare più allenamenti con lui da aggragato alla prima squadra del Genoa quando facevo la Primavera. Fa un calcio molto ordinato e concreto.' Nel Grifone non ci sono simboli ( ...

Genoa, l’Under 17 torna in campo ad Aprile. Primo torneo per mister Konko Il Genoa Under 17, nella speranza di poter riprendere presto i campionati nazionali, a partire dal prossimo 11 aprile scenderà in campo in un torneo organizzato dalla FIGC a cui prenderanno parte Tori ...

