Gazzetta | il processo per i tamponi della Lazio rinviato al 26 marzo

(Di martedì 16 marzo 2021) Era prevista per oggi alle 11 la prima udienza di fronte al Tribunale Federale per il caso. Fino a questa mattina si pensava che il club biancoceleste avrebbe portato nuovi testimoni, chiedendo di ascoltare un responsabile dell’Asl romana che aveva autorizzato la trasferta di Immobile a Torino, invece l’udienza è durata solo pochi minuti, come riporta ladello Sport. Dopo l’apertura del dibattimento, il club, tramite il suo avvocato Gian Michele Gentile, ha subito fatto richiesta di rinvio, accordata dal presidente del collegio Mastrocola. Il nuovo appuntamento è stato fissato per il 26sempre alle 11. L'articolo ilNapolista.

