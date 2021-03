Gay-Odin | a Pasqua l’arte diventa una sorpresa | nell’uovo una card annuale per 34 musei della Campania

(Di martedì 16 marzo 2021) Iniziativa speciale di>artestorica fabbrica di cioccolata di Napoli per una edizione limitata del pass 365, a sostegno delle prossime riaperture deicampani. In esclusiva per la> Artee La Fabbrica del Cioccolato Gay-propongono una speciale offerta del pass regionale, il 365 Lite, una versione “leggera” dell’abbonamento Gold, che prevede un ingresso in 34da utilizzare nell’arco di un anno. Laspeciale sarà lache si troverà nelle uova di cioccolato Gay-: sculture di puro cacao criollo – varietà pregiata e particolarmente aromatica – realizzate “come una ...

La Repubblica

In esclusiva per la Pasqua, Campania> Artecard e La Fabbrica del Cioccolatopropongono una speciale offerta del pass regionale, il 365 Lite , una versione "leggera" dell'abbonamento Gold, che prevede un ingresso in 34 musei della Campania da utilizzare nell'arco ...Un omaggio all'anno di Dante al sapore di cioccolata. Il tradizionale uovo gigante di Pasqua dicelebra Dante Alighieri. Il sommo poeta rivive su trecentocinquanta chili di cioccolato distribuiti su due metri e mezzo di altezza, che i maestri artigiani della casa hanno decorato per ...In esclusiva per la Pasqua, Campania> Artecard e La Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin propongono una speciale offerta del pass regionale, il 365 Lite, una versione “leggera” dell’abbonamento Gold, che ...In esclusiva per la Pasqua, Campania> Artecard e La Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin propongono una speciale offerta del pass regionale, il 365 Lite, una versione “leggera” dell’abbonamento Gold, che ...