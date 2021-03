Gattuso, errore corretto dalla Lega: non è diffidato (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA - È arrivata attraverso un comunicato ufficiale della Lega Serie A la rettifica sulla posizione di Rino Gattuso , allenatore del Napoli , in diffida dopo la pubblicazione delle decisioni del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA - È arrivata attraverso un comunicato ufficiale dellaSerie A la rettifica sulla posizione di Rino, allenatore del Napoli , in diffida dopo la pubblicazione delle decisioni del ...

