Gasperini: “Gli episodi hanno compromesso la qualificazione. Volevamo fare meglio” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione della sua Atalanta per mano del Real Madrid in Champions League: “I vari episodi, i due gol, perché ci metto il rigore, e quello dell’andata, hanno compromesso il discorso. È difficile se regali questi gol. Volevamo fare una partita migliore, c’erano tutte le condizioni. Questa gara ha preso una piega sbagliata, noi ci abbiamo messo del nostro: peccato, Volevamo fare meglio”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Gian Pieroha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione della sua Atalanta per mano del Real Madrid in Champions League: “I vari, i due gol, perché ci metto il rigore, e quello dell’andata,il discorso. È difficile se regali questi gol.una partita migliore, c’erano tutte le condizioni. Questa gara ha preso una piega sbagliata, noi ci abbiamo messo del nostro: peccato,”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - antoniothebeer : #Gasperini la finirà di fare lo sbruffone dopo questa sera?? Lui e quel suo leccac**o di #Caressa e gli amici suoi di #skyclub - PippaMezza : RT @webecodibergamo: Gasperini, c’è amaro in bocca per gli errori «Potevamo fare meglio sul piano tecnico» - fredomancini : @augustociardi75 Se un ipotetico allenatore della roma avesse fatto gli errori di gasperini......lo avrebbero crocifisso a testa in giù - Eurosport_IT : Gasperini commenta l'eliminazione dalla Champions ??? #UCL | #RealMadridAtalanta | #Gasperini | #Atalanta -