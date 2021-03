Garattini Istituto Mario Negri Milano | “AstraZeneca sfortunata | ma comunicazione insufficiente”

(Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – “Le persone devono capire che c’è una grande attenzione e molti controlli sul vaccino, questo può aiutare a dare fiducia. Al tempo stesso le autorità regolatorie devono spiegare, essere capillari, le persone vogliono un punto di riferimento, non gli annunci. Sull’intesa per la produzione di vaccini in Italia siamo in ritardo, così come siamo indietro su tutto il resto e con una ricerca ridotta alla miseria”. Così Silvio Garattini, farmacologo, presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, interpellato dalla Dire sullo stop ad AstraZeneca e sulla capacità produttiva italiana sui vaccini.

A The Breakfast Club il professore Silvio Garattini, il fondatore dell'Istituto di farmacologia Mario Negri, per un'intervista con Riccardo Quadrano e Andrea Lucatello. "Un qualunque antinfiammatorio causa un'emorragia gastrointestinale su mille" fa notare Silvio Garattini, scienziato, farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche.