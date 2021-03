Gaeta, morto l’anziano massacrato di botte da un pregiudicato: la famiglia lo denuncia anche per calunnia (Di martedì 16 marzo 2021) Non ce l’ha fatta il signor Alessandro G., l’anziano di Gaeta massacrato di botte da un pregiudicato per futili motivi. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, dopo che la scorsa domenica 14 marzo era stato brutalmente colpito in strada da un 47enne. Il pregiudicato, inoltre, dopo averlo picchiato, aveva tentato di screditarlo raccontando alla Polizia che l’anziano si era denudato in strada davanti a due ragazze. Accusa smentita dai familiari della vittima, che ora hanno sporto denuncia contro il 47enne per calunnia. I familiari della vittima hanno annunciato che si costituiranno parte civile. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 marzo 2021) Non ce l’ha fatta il signor Alessandro G.,didida unper futili motivi. L’uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, dopo che la scorsa domenica 14 marzo era stato brutalmente colpito in strada da un 47enne. Il, inoltre, dopo averlo picchiato, aveva tentato di screditarlo raccontando alla Polizia chesi era denudato in strada davanti a due ragazze. Accusa smentita dai familiari della vittima, che ora hanno sportocontro il 47enne per. I familiari della vittima hanno annunciato che si costituiranno parte civile. su Il Corriere della Città.

Dall’aggressione al dramma: morto l’anziano ferito a Gaeta Non ce l’ha fatta, l’anziano ricoverato d’urgenza ed operato al Goretti di Latina dopo essere stato brutalmente picchiato domenica a Gaeta, nei pressi della chiesa di San . La vittima, classe ’44, è ...

