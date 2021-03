Gabicce | l' appello delle autoscuole | ' Priorità vaccinale per gli istruttori | siamo a rischio come gli insegnanti'

(Di martedì 16 marzo 2021)MARE - 'Lavoriamo a' è l'a Governo e Regione. Così glie gliche continuano a lavorare ogni giorno a stretto contatto con gli allievi per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabicce appello

Corriere Adriatico

MARE - 'Lavoriamo a rischio' è l'a Governo e Regione. Così gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole che continuano a lavorare ogni giorno a stretto contatto con gli allievi per ...... grazie a Giulio Lonzi, coinvolge i Comuni diMare, Fermignano e Pergola oltre alle Caritas ... generosità e rivalsa sociale che ora diventaindirizzato alle massime autorità locali, a ...GABICCE MARE - «Lavoriamo a rischio» è l’appello a Governo e Regione. Così gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole che continuano a lavorare ogni ...I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Gabicce, Monica Melchiorri, Evaristo Mandrelli e Matteo Baldassarri, commentano in questo modo il nuovo regolamento per incentivare l'apertura di attiv ...