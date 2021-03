Futuro in Premier per Allegri? Il Leeds ha pronto il piano per lui (Di martedì 16 marzo 2021) Massimiliano Allegri potrebbe tornare presto ad allenare e potrebbe farlo in Premier League. Sull’ex Juventus c’è il Leeds United Massimiliano Allegri potrebbe tornare in panchina e più precisamente in Premier League. Come rivelato dal Times, il tecnico livornese potrebbe approdare sulla panchina del Leeds United in caso di addio di Marcelo Bielsa a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 La dirigenza del club britannico avrebbe intenzione di puntare sull’ex Juventus per raggiungere traguardi importanti in Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Massimilianopotrebbe tornare presto ad allenare e potrebbe farlo inLeague. Sull’ex Juventus c’è ilUnited Massimilianopotrebbe tornare in panchina e più precisamente inLeague. Come rivelato dal Times, il tecnico livornese potrebbe approdare sulla panchina delUnited in caso di addio di Marcelo Bielsa a fine stagione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 La dirigenza del club britannico avrebbe intenzione di puntare sull’ex Juventus per raggiungere traguardi importanti inLeague. Leggi su Calcionews24.com

