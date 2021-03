Francia | Obs cita il Papa | “Le Pen presidente? Populismo preoccupante” La replica | “Si occupi di cosa succede nelle Chiese”

Advertising

Agenzia_Ansa : Francia, Obs cita il Papa: 'Le Pen presidente? Preoccupano i populismi' - news_mondo_h24 : Francia, Obs cita il Papa: “Le Pen presidente? Populismo preoccupante”. La replica: “Si occupi di cosa succede nell… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Francia, Obs cita il Papa: 'Le Pen presidente? Preoccupano i populismi' - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Francia, Obs cita il Papa: 'Le Pen presidente? Preoccupano i populismi' - CorriereQ : Francia, Obs cita il Papa: ‘Le Pen presidente? Preoccupano i populismi’ -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Obs

...affermazione che, secondo il settimanale francese L',il ponteefice avrebbe fatto in merito all'ipotesi di una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022 in. "Date a Cesare quel ...Così in un tweet Marine Le Pen, ritwittando un post del settimanale francese L', secondo cui ... 'Non voglio essere scortese né dire allacosa fare. Ma è preoccupante', avrebbe detto il ...Il Papa si schiera contro il populismo e contro la finanza, vista come causa della crisi politica e sociale in atto. È quanto emerge dalle pagine del settimanale francese L’Obs, che riporta il risulta ...In risposta all'affermazione che, secondo il settimanale francese L'Obs, il pontefice avrebbe fatto in merito all'ipotesi di una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali del 2022 in Francia Marine ...