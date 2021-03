Fortnite, la stagione 6 riparte con gli animali, il crafting, Lara Croft e Neymar (Di martedì 16 marzo 2021) Una nuova stagione di Fortnite è alle porte, e quest’ultima scava ancora più a fondo nella narrativa del battle royale. Oggi, Epic Games ha lanciato ufficialmente la stagione 6 del secondo capitolo del gioco, chiamata “Primal“. Si svolge direttamente dopo lo “Zero Crisis Finale” che ha concluso la stagione 5 e introduce un nuovo bioma preistorico sull’isola. Quando i giocatori inizieranno a giocare la stagione per la prima volta, saranno accolti da una rapida sequenza cinematica – che potete guardare qui sotto – che segue una breve ma intensa avventura single-player in cui si aiuta l’agente Jonesy a tentare di salvare la realtà. Questa nuova ambientazione include una torreggiante guglia al centro dell’isola – proprio dove ha avuto luogo l’esplosione dello Zero Point della quinta ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Una nuovadiè alle porte, e quest’ultima scava ancora più a fondo nella narrativa del battle royale. Oggi, Epic Games ha lanciato ufficialmente la6 del secondo capitolo del gioco, chiamata “Primal“. Si svolge direttamente dopo lo “Zero Crisis Finale” che ha concluso la5 e introduce un nuovo bioma preistorico sull’isola. Quando i giocatori inizieranno a giocare laper la prima volta, saranno accolti da una rapida sequenza cinematica – che potete guardare qui sotto – che segue una breve ma intensa avventura single-player in cui si aiuta l’agente Jonesy a tentare di salvare la realtà. Questa nuova ambientazione include una torreggiante guglia al centro dell’isola – proprio dove ha avuto luogo l’esplosione dello Zero Point della quinta ...

