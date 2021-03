Fortnite, il trailer per la stagione Furia è online (Di martedì 16 marzo 2021) Il Punto Zero ha raggiunto la massa critica: ecco il trailer di Fortnite per Furia, la nuova stagione del gioco Con l’ultimo trailer, Fortnite ha promosso la nuova stagione del “Capitolo 2”, Furia. Prima di darvi un riassunto dei nuovi contenuti in arrivo (che potete intuire già guardando qui sopra), vorremmo riassumere brevemente ciò che già potevamo immaginare nei primi video promozionali visti durante la season attuale. Con ogni guest star giunta sull’Isola mediante il Pass Battaglia e il negozio oggetti, la situazione è rapidamente sfociata nel caos, come notano le schermaglie prive di logica in questo trailer. In tutto questo, l’abito elegante dell’Agente Jones ha decisamente visto tempi migliori. Il trailer per ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021) Il Punto Zero ha raggiunto la massa critica: ecco ildiper, la nuovadel gioco Con l’ultimoha promosso la nuovadel “Capitolo 2”,. Prima di darvi un riassunto dei nuovi contenuti in arrivo (che potete intuire già guardando qui sopra), vorremmo riassumere brevemente ciò che già potevamo immaginare nei primi video promozionali visti durante la season attuale. Con ogni guest star giunta sull’Isola mediante il Pass Battaglia e il negozio oggetti, la situazione è rapidamente sfociata nel caos, come notano le schermaglie prive di logica in questo. In tutto questo, l’abito elegante dell’Agente Jones ha decisamente visto tempi migliori. Ilper ...

