Fondi sostenibili o Esg | cosa sono e perché convengono

(Di martedì 16 marzo 2021) Produttori di energie rinnovabili o di auto elettriche ma anche aziende che rispettano i diritti dei lavoratori, delle minoranze o tengono a cuore la parità di genere tra i sessi.alcuni esempi di imprese quotate sui mercati finanziari internazionali, i cui titoli posentrare nel portafoglio deid’investimento(o Esg), una categoria di prodotti finanziari che oggi in Europa va per la maggiore e che raccoglie almeno 100miliardi di euro ogni trimestre. Si tratta nello specifico diche, quando costruiscono il loro portafoglio di titoli, non si pongono soltanto obiettivi di tipo finanziario. Non puntano cioè solo a massimizzare il rendimento, ma tengono conto di altri fattori, indicati con l’acronimo Esg (enviromental, social and governance), che identifica la tutela ...